『【美品】エース ジーン ACE GENE 3 way ビジネスバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 22時 12分に出品され04月24日 22時 12分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エース ジーン の3way バッグ



☆ リュック、肩掛け、手持ち



☆ 強化ナイロン生地（濃紺）＆革の手持ち部分（茶色）



☆ サイズ：W42×H31×D13 cm



☆ 1度か、2度程しか使用していないので綺麗な状態です。



☆ 1か所手持ち部分の革にスレがありますので写真でご確認くださいませ。



☆ 3万円台で購入しています。



特徴...3way 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エース

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】エース ジーン

ACE

GENE

3

way

ビジネスバッグ