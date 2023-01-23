『FUMIE TANAKA フミエタナカ SAILOR JK セーラージャケット【お歳暮】』はヤフオクでから05月09日 09時 49分に出品され05月09日 09時 49分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FUMIE=TANAKA

フミエタナカ

SAILOR JK セーラージャケット

サイズ 1





何回か着用したので若干の着用感はあるとは思いますが、特筆する難はございません。





カラー...ブラック





セーラーカラーがポイントのジャケットは、ワイドショルダーでゆとりを設け、大人且つ洗練されたイメージに。

着丈はショートなので、スタイリングバランスを楽しめる一着になっています。

フロントはかっちりとしたデザインながら、バックシルエットはセラーカラーの遊び心が詰め込まれた一着。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フミエタナカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ FUMIE

TANAKA

フミエタナカ



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JK

セーラージャケット