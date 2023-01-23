『LEXUS黒 ナイロン ビジネスバッグ 付属品あり【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 12時 51分に出品され03月20日 12時 51分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

シンプルで洗練されたデザインのビジネスバッグ。黒色のナイロン素材は、耐久性があり、ビジネスシーンに最適です。



【機能性】

大きな収納スペースを備え、ポーチやケースも付属しているため、整理整頓がしやすい設計です。必要なアイテムをすっきりと持ち運べます。



【用途】

ビジネスや出張に最適なバッグで、フォーマルな場面でも違和感なく使用できます。



- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- サイズ: 大

- 付属品: ポーチ、ケース



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ LEXUS黒

ナイロン

ビジネスバッグ

付属品あり