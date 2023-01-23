『POLENE Umi ショルダーバッグ チョークテクスチャード 2way【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 20時 07分に出品され03月07日 20時 07分に終了予定です。即決価格は24,479円に設定されています。現在616件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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全体綺麗な状態

ポーチ付き

ポレーヌ公式サイトで購入した正規品



カラー···ホワイト

素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポレン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ POLENE

Umi

ショルダーバッグ

チョークテクスチャード

2way