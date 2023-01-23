『FENDI フェンディ アクセサリーポーチ ズッカ ズッキーノ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 02時 10分に出品され04月01日 02時 10分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在213件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Immediate purchase is okay. This account only handles genuine products. Please feel assured when making your purchase



○アイテム

FENDI フェンディ

アクセサリーポーチ ハンドバッグ

ワンハンドル ズッカ ズッキーノ

手提げ



○サイズ

タテ15cm

ヨコ17cm

マチ6cm



平置き実寸。



着画はお断りいたします



※見落とした傷等がある場合がございますので

写真をよくご確認の上、ご購入下さいませ。



○状態

使用感あり

薄汚れ、内側破れ



○カラー

ベージュ

ブラウン



○素材

キャンバス レザー



○購入先

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済み商品



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



管理番号1059411221227 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FENDI

フェンディ アクセサリーポーチ ズッカ ズッキーノ