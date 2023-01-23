『FENDI フェンディ ニット 48サイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 01時 12分に出品され04月20日 01時 12分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FENDI フェンディ ニット 48サイズ



カラー···ブラック



ネック···Uネック



素材···ニット



新宿伊勢丹で2018年に購入しました。

定価は9万円台でした。

着用回数10回ほどのためよく見ると毛玉が多少がございます。(写真参照)

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ FENDI

フェンディ ニット 48サイズ