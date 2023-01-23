『CHANEL シャネル ピアス アクセサリー ココマーク ハート コメット 新品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 19時 09分に出品され03月03日 19時 09分に終了予定です。即決価格は54,956円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|シャネル
ブラックオパール？★ネックレス★silver925刻印あり★メタル★レディース
¥ 7020
jewelry Aimer k18 ダイヤモンドリング (10号)
¥ 20378
homebody様 専用ページ
¥ 19757
0.254/0.283ct ダイヤモンドピアス ②
¥ 31083
Vivienne Westwood オーブペンダント ネックレス
¥ 10400
K18 YG 18金 イエローゴールド つや消し リング 指輪 #7
¥ 12870
TIFFANY&Co ティファニー バングル ラブノット フック&アイ
¥ 8970
SILVER925 SV925 LAPPONIA ラポーニア 氷山風 イヤリング
¥ 11700
極美品 ★Cartier★ チャーム パンテール チェーン シルバー
¥ 9932
新品！定価7.2万！FENDI ネックレス
¥ 27023
いつでも一緒 ♫ ● ワイルド モリオンポイント ● バッグチャーム
¥ 10124
お箱類付/復刻/レアViviennewestwoodナノハートオーブネックレス
¥ 12195
馬蹄型18kネックレス Agatha
¥ 7644
MIKIMOTO ミキモト K18YG 6.2mmアコヤパール リング 13号弱
¥ 70312
K18 ひねりピアス
¥ 13500
H065正規品ティファニー オープンハートネックレス 11mm
¥ 10374
◇ティファニー◇新品仕上済 ハーモニー ダイヤ リング 0.26 3.0g 4号
¥ 37638
(C111507) K18喜平ネックレス 6面シングル 35g超 18金YG
¥ 238950
落札価格54956円
78 入札履歴
終了
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