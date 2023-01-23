『CHANEL シャネル ピアス アクセサリー ココマーク ハート コメット 新品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 19時 09分に出品され03月03日 19時 09分に終了予定です。即決価格は54,956円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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限定 完売品



シャネルの人気モチーフピアス



揺れるデザイン

とっても可愛いです(^^)





ココマーク ハート 5 コメット 星

に

パール×キラキラストーン





カラーはシャンパンゴールドで高級感があり

とても素敵なデザインです。





インスタ

SNS などで多数のインフルエンサー着用





【ブランド】

CHANEL

シャネル





アクセサリー

ピアス



ストーン

×

パール





【カラー】

ゴールド

シャンパンゴールド





ＣＣマーク

ココマーク

ストラス



ハート

5

コメット 星 スター





【付属品】

箱

説明書





正規品

シャネルブティック購入品

刻印有り





【状態】

新品 未使用

撮影の為に開封しました





【プレゼントの方へ】

カメリア＆リボン 追加 800円

紙袋ショッパー 追加 800円

ご購入前にコメントよりお願いします







【注意事項】

お使いのモニター環境により、色の見え方が異なる場合がございます。



自宅保管にご理解いただける方、よろしくお願い致します。



トラブル防止の為

細かな点が気になる方はご遠慮ください。



ご質問等はご購入前にお願いします(^^)







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カラー···ゴールド

ピアス 形···キャッチ・スタッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ CHANEL

シャネル ピアス アクセサリー ココマーク ハート コメット 新品