『正規美品！ルイヴィトン ポシェットツイン モノグラム ショルダーバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 17時 15分に出品され04月19日 17時 15分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

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ルイヴィトン モノグラム ショルダーバッグ ポーチ

ポシェット・ツインGM M51852



【購入店舗】大阪府内の高級ブランド専門リサイクルショップ

(正規品鑑定済み)

【製造番号】CA0070 スペイン製

【サイズ(約)】W24.5cm×H11.5cm×D4cm

ショルダーベルト 108cm

【カラー】モノグラム

【素材】モノグラムキャンバス

【付属品】保存袋

【状態】中古Aランク

少々のダメージはあるが、きれいな状態。



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(状態ランク)

Sランク…新品同様、未使用品。

SAランク…使用感、ダメージがほとんどない美品。

Aランク…少々の使用感はあるが、きれいな状態。

ABランク…多少のダメージはあるが、比較的良好な状態。

Bランク…一般的な使用感があり、ダメージがある状態。

BCランク…一般的な使用感があり、目立つダメージがある状態。

Cランク…かなり使用感があり、目立つダメージがある状態。

Dランク…通常使用に難あり。ジャンク扱い。

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・外側ヌメ革部分とベルト部分、少々のヤケあり。

・少々の角スレあり。

・フラップの反りあり。



上記ダメージがありますが、大きなダメージなく状態良好です。

内側は使用感がほとんどなく、きれいな状態です。

ヌメ革のヤケが少なく全体的に目立つダメージもありませんので、

きれいに見えると思います。

ベルトは取り外し可能で、ポーチ、クラッチバッグとしても使用できます。

状態の感じ方に個人差がありますので、詳細は画像にてご確認ください。



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※他にも多数出品しております。出品一覧よりどうぞご覧ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 正規美品！ルイヴィトン ポシェットツイン モノグラム ショルダーバッグ