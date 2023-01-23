『ダニエルアンドボブ ボストンバッグ Daniel &Bob 迷彩【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 03時 09分に出品され03月16日 03時 09分に終了予定です。即決価格は18,952円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 上質な素材へこだわるイタリア名門ブランド『Daniel&Bob』のクロドーロレザートートです。

伊勢丹新宿で11万円程で購入

主観ですが使用回数も少なく写真の通り状態は良いと思います。(状態は写真でご確認ください)



伊勢丹がDaniel&Bob35周年を記念して日本人にハマりやすいようサイズ感を見直し、

ローディーレザー&迷彩カラー仕様までこだわって別注をかけたエクスクルーシブモデルです。



イタリアの伝統的な製法によって鞣されたイタリア製イタリアバケッタレザー『ローディー』を使用しており、

非常に上質で独特の光沢感もあり肌触りも良く、非常に上品な作りになっており安物のバッグとはオーラが違います。

大きすぎない適度で絶妙な大きさで、収納容量もあるので1泊程度の出張や旅行にも最適です！



こちらのモデルは非常に珍しく店頭でも即完売しておりました。

カラーリングも深みのあるブラウンベースのカモフラ柄を全体に使った仕様で非常にイタリアらしい大人で上品なカラーです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ダニエルアンドボブ ボストンバッグ Daniel

&Bob

迷彩