『savoy clothing コーチジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 04時 07分に出品され03月14日 04時 07分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 C.CITY ROCKERS ENGLAND』のプリントを全面に打ち出した、

Cotton/Polyester素材のコーチジャケットです。

着丈が長くないのもSmartでコーデしやすく、袖口はがStylishにカフスタイプのスナップボタンになっている所もこのジャケットのポイントです！

購入後試着程度で ほぼ新品です



カラー···ブラック



肩幅···53cm

身幅···122cm

袖丈···69cm

着丈···76cm

#savoyclothing

#clash

#punk 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ savoy

clothing

コーチジャケット