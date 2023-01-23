『リーバイス リメイク ジャケット Gジャン 再構築 1点もの 手作り 6【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 08時 12分に出品され05月04日 08時 12分に終了予定です。即決価格は8,486円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リーバイス リメイク ジャケット Gジャン 再構築 1点もの 手作り 6



[コメント]

Levi’s をはじめ、様々なデニムブランドの素材でリメイクしたカオスな１着。１点１点手作りのため、全く一緒のものは無いかと思われます。

更に着込み、手を加えることで「自分だけの１着」へと仕上げるのも楽しみの１つになるのではないでしょうか？



[ブランド］

Levi’s



[表記サイズ］

L～XL



[詳細サイズ］

肩幅 （肩の縫い目まで）42cm

※実質58cm程度

身幅 59cm

着丈 62cm

袖丈 61cm



[色］

ブルー



[状態］

クリーニング済み

目立ったダメージ無し



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【注意事項】

※古着にご理解の無い方、神経質な方はご購入をご遠慮ください。

※送料を抑えるため、圧縮袋に入れて簡易的な梱包での発送になります。

予めご了承ください。



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デニムカラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ リーバイス

リメイク

ジャケット

Gジャン

再構築



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手作り

6