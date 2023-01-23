『【激レア】COOGI クージー 3Dニット ウール マルチカラー １点物【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 23時 04分に出品され04月17日 23時 04分に終了予定です。即決価格は14,383円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 〇各種割引のご案内

《フォロー割》

このアカウントをフォローしていただいたら…

・～4999円：200円引

・～9999円：300円引

・10000円～：400円引



《おまとめ買割引》

フォロワー様で、２点以上のまとめ買いで500円引



《リピーター割引》

フォロワー様で、リピーターの方は200円引



・すべての割引が併用可能です。

・商品購入前に「〇〇割希望」とコメントしていただければ値段を変更いたします。即購入も大歓迎です。



#HAGUREGUMOCLOTHES



COOGI(クージー)の3Dニットになります。



1990年代にニューヨークのHIP HOPシーンを中心に人気を博し『Notorious B.I.G.（ノートリアスB.I.G.）』を始め、様々なアーティストやセレブがカラフルなニットを着用し続ける中、ニットウェアブランドとしての確固たる地位を作り上げています。

COOGI（クージー）の特徴と言えば、大胆なデザインと立体構造の織りそして、太めのシルエットです。この立体構造が他に類を見ないパターンのため「COOGI柄」とも呼ばれています。

全体的にゆったりとしたサイジング、3Dニットの立体的な構造が相まってリラックスした雰囲気かつ、シルクのような光沢感が高級感を演出します。また、複雑な織りから生まれるデザイン性の高さも魅力の一つです。



エイサップロッキーなど大物ラッパーや著名人がこぞって着用していることでも有名なブランドです。



#古着

#ブランド古着

#vintage

#メンズ

#レディース



当ショップの古着はすべて1点限りの入荷です。古着ならではの貴重な出会いを大切に…



《商品情報》

・色柄：クレイジーパターン

・Mサイズ：身幅 :約57cm 着丈 :約67cm 裄丈 :約86cm

・素材：ピュアウール100%



《コンディション》A

【S】ほぼ新品。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態は良いUSED【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能。



《配送について》

匿名発送にて発送いたします。

基本的に即日での発送を心がけていますが、都合により遅れることがありますので、その際は取引メッセージにてご連絡いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: クージー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【激レア】COOGI クージー 3Dニット ウール マルチカラー １点物