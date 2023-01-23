『専用帯306 ●高級 正絹 落款 伊勢型染 名古屋仕立て 名古屋帯【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 08時 12分に出品され04月08日 08時 12分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|未使用に近い
未使用品 色無地 珊瑚朱色 花唐草地紋 扇面 吉祥花 身丈170cm 正絹
¥ 8424
【袋帯】 河合美術織物 手織能衣錦 西陣手織り唐織 六通 略礼装 逸品
¥ 14820
キヨタロ様専用。おしゃれ袋帯鳥獣戯画美品
¥ 8580
作家物 落款入 付け下げ 鳥 正倉院 手刺繍 暈し染 金彩 紋意匠 正絹
¥ 13300
アンティーク着物 小紋 蝶々 縮緬
¥ 12350
着物43 京都きもの町 大輪花柄浴衣 新品タグ付き 身丈１６８ 裄丈６７．５
¥ 9360
M2896【着物と帯 京月花】■斜め縞に扇子と流水西陣正絹袋帯/六通■
¥ 9984
人気シリーズ 振り袖白 オーダーメイド
¥ 64400
SO-568 名古屋帯 名古屋仕立て 正絹 塩瀬 唐子 高級 逸品
¥ 10270
♦袋帯 葡萄鏡文 若山華瑶謹織 黒 ブラック 美品
¥ 19422
作家物訪問着
¥ 44850
着物 打掛 正絹 No,26
¥ 7956
半襦袢（お袖は単衣、お袖口、振りにレースを付ける）お裾除けセット
¥ 11895
na_2271 仕立て上り 八寸 名古屋帯 正絹100% 新作 新品 深紫色系
¥ 11000
410mt78●本場大島紬 黒茶色 格子縞 どんな帯にも合うシンプル柄●美品
¥ 10062
<美品> 振袖 振袖セット 古典柄 正絹 袋帯 着物 着付け練習用 赤 101
¥ 18360
袋帯
¥ 14450
単衣紬 白鷹山ぜんまい織 元禄
¥ 14900
落札価格8970円
655 入札履歴
終了
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