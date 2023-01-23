『PRADA 黒 長袖カットソー 赤いライン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 23時 00分に出品され04月09日 23時 00分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

PRADAの長袖カットソーは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。高品質な素材を使用し、快適な着心地を提供します。



【デザインの特徴】

黒を基調としたシンプルなデザインに、赤いラインがアクセントとなっています。カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【スタイルの提案】

このカットソーは、ジーンズやチノパンと合わせることで、スタイリッシュなコーディネートが可能です。季節を問わず着用できるアイテムです。



- 色: 黒

サイズ Ｍ

着丈 約68㎝

身幅 約49㎝

素人寸法なので多少の誤差はご了承下さい。

- ブランド: PRADA

- デザイン: 長袖、赤いライン



大切に着ていたので目立った汚れなどは、

見受けられないかと思います。

あくまでも、中古になります。

神経質な方のご利用はご遠慮下さい。



ご覧いただきありがとうございます。



#プラダ

#ロンT 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ PRADA

黒

長袖カットソー

赤いライン