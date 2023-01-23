『MOSCHINO ワンピース【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 05時 30分に出品され04月07日 05時 30分に終了予定です。即決価格は12,750円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着用回数2.3回



MOSCHINO直営店で購入

定価25.6万だったかと思います



サイズ表記36

レディースSサイズ~Mサイズくらい

ウエスト平置き約33.5cm

着丈1番長いヶ所で約120cm



クリーニング済み



ファスナー上からも下からも下げたり上げたり出来るので露出感を自分好みに変えることができます



すごく華やかで可愛くて、セクシーにも魅せてくれます



シルク100%着心地めちゃくちゃ良いです



今の季節は1枚で着れるし寒くなってもアウター羽織れば全然着れます



1枚で目立ちます



結婚式やパーティでも着れるくらい華やかなワンピースです



あくまで中古品ですのでご了承ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モスキーノ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ MOSCHINO

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