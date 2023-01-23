『【美品】audio-technica ATH-M50xBT2 ブルートゥース【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 00時 46分に出品され03月26日 00時 46分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

機材整理にて出品いたします。

こちらの商品は価格交渉お受けできません。



オーディオテクニカ ATH-M50x BT2 ブルートゥース モニターヘッドホンとなります。



先日、家族が欲しがった為未使用に近いこちらの商品を購入。

1〜2時間使用してみたところ非常に気に入ったようで、新たに別カラーのアイスブルーを買いなおした為こちらは手放すこととなりました。



【高音質】

ATH-M50xは、プロフェッショナルな音質を提供し、クリアでバランスの取れたサウンドが特徴です。

【快適な装着感】

柔らかいレザー素材のイヤーパッドにより、長時間の使用でも快適です。

【耐久性】

頑丈な構造で、日常的な使用にも耐える設計です。



本体、元箱、取説類&レシート、有線用ケーブル、充電用ケーブル等、付属品完備。

元箱に入れて、元箱をダンボールに入れ出荷いたします。



写真の通り製造年も新しく状態も非常に良いと思いますが一応中古品となり、私の気付かない僅かなスレ程度はあるかもしれませんので、こういった商品お取引にご理解ない方のご購入はご遠慮ください。



また、他所で商談が入った場合など、突如出品を取り消す場合がございますのでご了承ください。



- ブランド: audio-technica

- モデル: ATH-M50x

- 色: ブラック

- 素材: レザー

- タイプ: ワイヤレスヘッドホン



オーディオテクニカ モデル名...ATH-M50xBT2 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: オーディオテクニカ