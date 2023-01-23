『New Balance M2002RHO 27.5cm ネイビー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 17時 41分に出品され03月27日 17時 41分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: New Balance

- モデル番号: M2002RHO

- サイズ: 27.5 cm

- 幅: D

- 色: 黒

- 素材: スエード/メッシュ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ニューバランス

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Balance

M2002RHO

27.5cm

ネイビー