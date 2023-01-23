『【バッテリー100%】iPhoneSE2 128GB ホワイト SIMフリー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 04時 14分に出品され04月17日 04時 14分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 iPhoneSE2 128GB ホワイトの整備品です。

液晶とバッテリー（互換）を交換しました。

付属品はないです。



状態は写真をご覧ください。

（分かりづらいなどあればコメントください

写真追加します。）

写真で赤丸をつけている箇所に傷があります。

※赤丸がないのは基本的に傷がないものです。

※8枚目と9枚目の写真に写っているように擦れ傷があります。



バッテリー最大容量···100%

IMEI (製造番号)··· 356486102228252

ネットワーク制限◯

SIMロック解除済み

iOS…17.6.1



おまけでSIMピンと簡易ケース、保護フィルム付けます。



動作

タッチ…OK

両カメラ…OK

Wi-Fi…OK

TouchID…OK

TureTone…Ok

Cellular …Ok



−−−−−−発送について−−−−−−



基本はお手軽配送での発送になります。



空いていれば数時間で発送

仕事関係上翌日発送になる場合があります。









シリーズ···iPhone

機種名···iPhone SE 第2世代 (SE2)

カラー···ホワイト

容量···128GB

バッテリー最大容量···100%

IMEI (製造番号)···356486102228252

画面割れ···なし

機能不良···なし



購入したキャリア···SIMフリー 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル