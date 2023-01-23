『美品 オールドコーチ 2way ショルダーバッグ ターンロック ブラック ②【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 21時 33分に出品され03月25日 21時 33分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます＾＾

コメントなし即購入OKです◎！



こちらの商品は全国大手のリサイクルショップで購入した鑑定済みの商品です。





他にもオールドコーチを多数出品しております☽⋰

#myOLDCOACHcloset





☑︎ 商品概要

商品名：OLD COACH / COACH（コーチ）

モデル名：MANOR BAG

ショルダー紐を取り外してハンドバッグとしてもお使い頂けます⸝⋆⸝⋆





☑︎サイズ

高さ：21cm

横幅：25cm

奥行：10cm

ショルダーストラップ：約105cm（斜め掛け可能）

※素人寸法のため多少の誤算はご了承ください。





︎︎︎︎☑︎仕様

背面オープンポケット×１

内側チャック式ポケット×２





☑︎カラー

ブラック 黒

（１年中重宝できる人気のブラック⸝⋆⸝⋆）





☑︎商品状態

大きく目立った汚れや傷はございません◎

80〜90年代に製造されたオールドコーチと呼ばれるヴィンテージ品のため、僅かな小傷はございますが、オールドコーチとしては状態が良い物ですので気にされない方であれば問題なくご使用いただけます☽⋰



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⚠︎ 最大限実物に近い写真を撮るよう心掛けておりますが、

数十年前のヴィンテージ(古物)品ですので、写真に写らない程度の小傷や古物臭など経年劣化がある場合がございます。

ヴィンテージものにご理解頂ける方ご購入お願いいたします。

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☑︎素材

グラブタンレザー

レザー 本革



☑︎付属品

COACHチャーム

カードは装飾品のため付属いたしません。



☑︎配送

送料無料！簡易包装にて1日〜2日程度で発送いたします。





⋱ #myOLDCOACHcloset ⋰

コレクションとして集めた物の中で、オールドコーチとしては状態が良いものを多数出品しております。





vintagecoach ビンテージコーチ 80’s 90’s 希少 廃盤



管理番号 0034100.1128 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

オールドコーチ

2way

ショルダーバッグ

ターンロック

ブラック

②