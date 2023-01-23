『MOERY モエリー レディース 厚手アウター フリーサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月05日 09時 46分に出品され04月05日 09時 46分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入しましたが、着る機会があまりなく他にもダウンを持っているのでこちらはクローゼット整理の為出品しております。



着用回数少ないです。

ボリュームがあって色も形もとっても可愛いです。



素人検品ですが汚れ等ありません。



肩幅···39cm

身幅···52cm

袖丈···60cm

着丈···71cm

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#モコアズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: モエリー

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