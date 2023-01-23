『Jabra Elite 10 ワイヤレスイヤホン クリーム 新品未開封品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 16時 02分に出品され04月10日 16時 02分に終了予定です。即決価格は12,805円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Jabra Elite 10 ワイヤレスイヤホン Bluetooth クリーム



新品・未開封品です。

国内大手家電サイトで購入した正規品です。

使用予定がないので出品します。



お値下げ不可でお願いします。

ご検討よろしくお願いいたします(^ ^) 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジャブラ