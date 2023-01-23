『【karingo様専用】LOUVREDO 復元ドライヤー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 21時 38分に出品され03月21日 21時 38分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用です♪多くの芸能人や美容家、美容師さんから信頼されているドライヤーになります。驚くほどツヤが出てサラサラ纏まりのある髪質になります☆そして速乾！



また顔の美容でも注目されてます。小顔、むくみ、たるみなどに効果が出ることから人気です。



MEGUMIさんや、辺見えみりさん、中村アンさん、平山あやさん、菅田将暉さん、窪塚洋介さんなど多数愛用されておりロフトなどでは一切お値引きなどもありません。



「徹底して傷ませない」がコンセプトのドライヤー。「低温設計」で髪への熱ダメージを抑えます。髪表面の水分を振動させて気化し乾かす、振動気化乾燥方式。振らずにじっくり近距離であてて「速乾」を実現。2種類の天然鉱石を練り込んだ特殊フィルターを搭載した構造特許取得ボディ(※特許第6053906号)。



「育成光線」の温熱効果が地肌をじんわりと温め、水分を保ちながらキューティクルを整え髪に自然なツヤを与えます。「マイナス電子」をチャージし、静電気を抑制、キューティクルを引き締め潤いとツヤのあるまとまりの良い髪へと導きます。顔から身体まで全身美容マシンとして活躍します。サロン仕様の高耐久モーター&ボディ。



750w(Highモード時)の低消費電力。全方位電磁波カットでお子様にも安心。

※2018年12月1日 「復元ドライヤー LJ-365」は「復元ドライヤーHome LJ-365」に名称変更となりました。



復元ドライヤーのポイントは「しっかりあてる・近づける＝振らない」。これまでのドライヤーのように、髪を守るために熱を逃し・遠ざける必要がありません。これまでとは全く違う使い方をすることで「育成光線」と「マイナス電子」の効果が高まります。



※最低限までお安くしておりますのでお値引きはいたしかねます。。



本体、取り扱い説明書、パンフレット、ダフトフィルター2枚、アタッチメントがついてます。

定価17270円



復元ドライヤー LJ-365

ブランド：LOUVREDO

消費電力（W）：750.0 W

重量（g）：715.0 g

家庭用/業務用：業務用

色：ブラック 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ルーヴルドー