『【ほぼ未使用】 goa バイオウォッシュ N-3 パーカー 2WAY コート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 14時 11分に出品され03月23日 14時 11分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GOA バイオウォッシュN-3パーカー









■ブランド

GOA (ゴア)







■商品名

バイオウォッシュ N-3 パーカー ミリタリー コート







■商品説明

◇惜しまれつつブランド自体終了となり、今や入手困難な状態となってきたGOA。そんなGOAが最も得意としていたミリタリーコート。現在は廃盤です。

◇goaのミリタリーアイテムの中でも、群を抜いてクオリティーの高かったN-3タイプのコート。

◇ナイロン100％の生地にバイオウォッシュ加工を施し、味のある雰囲気を醸し出した渾身の一着。

◇アクセントとして、随所に羊革を使用。上品さもあり、シルエットはスッキリと細めにして、ミリタリー特有の野暮ったさを感じさせない一着。

◇フード周りはフィンランド産の一級品のラクーンファーを採用。簡単に脱着可能で2WAYデザインを楽しめます。

◇ファーは天然素材なので一着一着雰囲気が違うのもポイントです。

◇裏地はキルティング仕様。

◇デザイン性の高いN-3Bですが、保温防寒性にも大変優れております。





■サイズ

◇表記サイズ M

◇平置き採寸 着丈75cm バスト57cm 肩幅ラグラン 袖丈75cm(襟元からの計測) 裾幅61cm







■商品コンディション

一回着用。ほぼ未使用。

破れ、汚れなし。

かなり古いものですので

レザー部分の痛みなどはご了承ください。





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＊ご使用の端末やモニターにより実際の商品との素材感、色合いなど若干異なる場合がございますので

ご了承ください。





＊お安く提供できるよう配送方法を工夫して発送をいたします。そのため、基本はサイズ最安値で発送いたします。丁寧な梱包を心掛けていますが、場合によっては発送時にシワや折り目がつく可能性があります。





＊配送業者、日時を指定希望の場合、購入前にコメントでご相談下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ゴア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【ほぼ未使用】

goa

バイオウォッシュ

N-3

パーカー

2WAY

コート