『新品 Deuxieme Classe &MyuQアンドミューク TOTE BAG【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 09時 31分に出品され04月20日 09時 31分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【&MyuQ/アンドミューク】

TOTE BAG



新品タグ付き

お色はベージュになります。



数日間の自宅保管になります。

写真が全てです。

必ず、写真で状態ご確認頂き

入札お願いいたします。



完璧を求める方、細か傷など

細かいことを気にする方は入札お控えください。



以下サイトより



&MyuQ 別注トートバッグ



程よい張りのある質感にミニマルにそぎ落とされたデザイン。

たっぷりマチのあるデザインと気負わず使えるヴィーガンレザーだからこそデイリーにも使いやすい。



【&MyuQ/アンドミューク】

my quest quality "私の捜し求めていたモノ”。

デザインとしての「美しさ」、使いやすさとしての「機能性」その二つを兼ねそろえたプロダクト。

エシカルな時代に合わせてヴィ－ガンレザーを使うことでタフでライトな実用性をもち、

アートディレクターユニットならではの感性が表現されたコレクション。



サイズ



高さ 上部幅 底幅 マチ 持ち手 重さ（ｇ）

31 50.5 30.5 26 48.5 820





カラー...ベージュ



特徴...マチあり



特徴...横長, マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アンドミューク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品 Deuxieme

Classe &MyuQアンドミューク

TOTE

BAG