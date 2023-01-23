『☆ 【ハルバーノ様専用】 G-SHOCK 1999 ペアウォッチ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 18時 42分に出品され03月10日 18時 42分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【メーカー】

CASIO カシオ



【モデル】

1999年 ラバーズコレクション 悪魔と天使

G-SHOCK

G-SHOCK Baby-G



【型番】

LOV99B-1



【付属品】

箱



【状態】

未使用品 稼働品（電池交換済み)



目立ったキズや汚れはありません。

撮影のため、ガラスのフィルムを剥がしましたが撮影後に元に戻してます。



箱には小傷や経年劣化はありますが、大きく目立つものではありません。



未使用品ではありますが自宅保管品であること、発売より24年経過していますので、多少の経年劣化はあるかもしれません。



ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。



細かく気にされる方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ジーショック

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ ☆

【ハルバーノ様専用】 G-SHOCK

1999

ペアウォッチ