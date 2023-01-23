『極美品 ハマノ ハナエル フィオーレ リバティ 2way トート グレージュ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 15時 16分に出品され03月29日 15時 16分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●アイテム

HAMANO 濱野皮革工藝

皇室御用達 現行品 ハナエル フィオーレ ボクシー リバティプリント グレージュ 肩掛け ハンドバッグ トート ショルダー レザー



●詳細 濱野からキレイな大人の『HANAEL（ハナエル）』ラインが新登場!!雑誌掲載商品。ドラマ掲載商品。

シュリンク加工を施した柔らかいレザーを贅沢に使用。フカフカで柔らかく心地よい手触り。

中地には、濱野の同じく130年以上の歴史を持つイギリス老舗リバティ社の小花柄プリントを贅沢に使用。リバティプリント地と濱野の技術が掛け合わせることで現代的にアレンジさせた上質なアイテムに早変わり。



女らしいフォルムや、ハナエルのロゴチャームが程よいきちんと感を演出。深マチボディーには、A4ファイルやペットボトルまでしっかり収納可能。

キャリア女性にうれしいサイズ感で、ノートパソコンも入ります。



●状態

目立った傷や汚れもほとんどなく極美品です

※神経質な方はご遠慮下さい



●カラー

グレージュ



●サイズ

横45センチ

縦28センチ

マチ13センチ

持ち手13センチ



●購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品

ハマノ

ハナエル

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トート

グレージュ