『Supreme シュプリーム ケイトモス フーディー スウェット オリーブ 新品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 13時 16分に出品され04月08日 13時 16分に終了予定です。即決価格は22,222円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！



Supreme Kate Moss Hooded Sweatshirt "Olive"

シュプリーム ケイトモス フーディー スウェットシャツ "オリーブ"

SUP-FW24-WEEK14-004



サイズ ：L



新品、未開封品です☆

Supremeオンラインで購入の正規品です。





ご質問等ありましたら、お気軽にご連絡ください^^

特にない場合は直接購入いただいて構いません。

よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

シュプリーム

ケイトモス

フーディー

スウェット

オリーブ

新品