『Noble audio KHAN C カスタムIEM【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 17時 27分に出品され05月07日 17時 27分に終了予定です。即決価格は33,150円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Noble audio KHAN C

カスタムIEM本体のみの出品です。

オプションで内部配線が銀線になっています。



ノズル部分はレジンでフィット感を調整しており、

若干フラット2pin特有の緩みが見られますので、

やや傷や汚れ有りとさせていただきます。

出音には問題ありません。



オーダーメイド品であり、あくまでリシェルが前提となりますので、知識のある方のご購入をお願いいたします。



ノンクレームノンリターンでお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり