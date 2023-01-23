『モンクレール ナイロンジャケット サイズ1【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 11時 13分に出品され03月13日 11時 13分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 モンクレールの防水ウィンドブレーカーです。

こちらのサイトで購入しましたが、サイズが合わず一度も着る機会がありませんでした。

写真の通り、縫い目に防水シールが施されていて、水を通さない設計になっており、梅雨時期のレインコート、登山時のレインウェアにもなります。

キャンプなどにも着用可能で、幅広く着用できます。

定価200,000弱



以下2箇所にキズがございます。

（詳細は写真をご覧ください）

○フード中:裏生地の破れ

○左袖口:ランタンの跡



- デザイン: ヒョウ柄

- 素材: ナイロン

- ポケット: フロントに2つのジッパーポケット

- ブランド: モンクレール

- フード: 取り外し可能なフード

- 色: 黒と白のヒョウ柄





モデル···フード付ブルゾン系 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モンクレール ナイロンジャケット サイズ1