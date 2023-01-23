『【新品】ロンシャン ル プリアージュ エナジートップハンドルバッグ S【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月02日 18時 27分に出品され04月02日 18時 27分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

こちらは、ロンシャンのル プリアージュ エナジーのトップハンドルバッグとなります。



〔サイズ〕

S

拡張可能 : 25 cm (L) x 23 cm (H) x 16 cm (W)

主な組成 : Econyl 再生ポリアミドキャンバス

金具等 : シルバーカラー

レザーエッジ : カウハイドレザー

裏地 : 再生テキスタイル

外側の詳細

ストラップ長さ : 55 cm

調節可能 : はい

内側の詳細

塗装された内側ポケット : 2



〔カラー〕

ピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロンシャン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品】ロンシャン



ル

プリアージュ

エナジートップハンドルバッグ

S