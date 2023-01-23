『Galaxy Buds2 Pro【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 21時 31分に出品され03月12日 21時 31分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品名:Galaxy Buds2 Pro

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使用感がありますので、ご理解の頂ける方のご購入お願いします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サムスン