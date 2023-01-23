『本日限定値下船旅 ほぼ未使用Papas』ハワイアンスーペリア レーヨンアロハM【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 08時 56分に出品され03月26日 08時 56分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 都会のカジュアルを標榜する大人気大人の高級カジュアルブランド『Papas』の本格的なビッグシルエットの《ハワイアンスーペリア》ピンクホテルやヤシの木や浜辺等描かれた上品なレーヨンアロハです。

以前日本橋三越の《パパス》のショップで約2.8万円位で購入して、紙タグを取り室内で上から羽織っただけの【ほぼ未使用】のお品で家庭内保管をしていましたので、綺麗な状態ですが、保管時のたたみシワはございますし、当方ショップではありませんので、ご理解の上ご購入のご検討をお願い致します。

完璧なお品をお求めの方は正規店で定価で購入をお勧めします。

気持ちの良い取引をさせて頂きたいと思います。

コレクション整理の為出品させて頂きます。



大人気大人の高級カジュアルブランド『Papas』のビッグシルエットで着心地の良い上品なデザインでココナッツ釦を使用した本格的なアロハシャツです。『Papas ISLAND』

左右にココナッツ釦留の胸ポケットが付いています。左ポケット下には『Papas』のロゴタグが

付いています。



街歩きやバカンス、リゾートにピッタリな高級感のある上品なレーヨンアロハです。



●素材は柔らかくて手触りが良く着心地の良い

レーヨン100%使用の日本製でパパス(株)さんの正規のお品です。



●お色目は、

ペパーミントブルー、グリーン、オレンジ、イエロー等のマルチカラーでピンクホテルや椰子の木や浜辺を絵がかれた《ハワイアンスーペリア》と言うスタイル名のお品です。



●サイズ表記はMとありますが、ビッグシルエットのお品でLと言う感じのサイズ感です。



身幅(脇下)約64cm

肩幅(直線)約50cm

袖丈(袖付から袖口まで)約24cm

着丈(襟下から)約75cmです。



手元にございますので即日発送手配をさせて頂きますので、ご検討宜しくお願い致します。





素材···レーヨン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: パパス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 本日限定値下船旅 ほぼ未使用Papas』ハワイアンスーペリア

レーヨンアロハM