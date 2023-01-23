『PRADA プラダ バッグ 121【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 18時 27分に出品され03月26日 18時 27分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



【PRADA プラダ バッグ 121】

ナイロン・ブラック



イタリアのプラダ直営店で購入しました。

使用感がありますので、画像をご確認ください。袋等はございません。



サイズ

W（幅）:約41cm

H（高さ）:約30cm

D（マチ）:約10cm

ハンドル（高さ）:約16cm





すり替え防止のため返金、返品はご遠慮願います。



#PRADA

#プラダ

#プラダ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA

プラダ バッグ

121