『Marc Jacobs スマホショルダーバッグ オレンジ ピンク【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 03時 19分に出品され03月19日 03時 19分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

Marc Jacobsのスマホショルダーバッグは、スタイリッシュで機能的なデザインが特徴です。オレンジとピンクの鮮やかな配色が目を引き、カジュアルな装いにぴったりです。



【素材と耐久性】

合成皮革を使用しており、耐久性が高く、日常使いにも適しています。ロゴ付きのファスナーは、開閉がスムーズで使いやすさを向上させています。



【サイズと収納力】

スマートフォンや小物をしっかり収納できます。チェーンストラップとレザー調ストラップの2WAY仕様で、シーンに応じたスタイルが楽しめます。



サイズ：タテ17cmxヨコ10cmxマチ4.5cm

色: SaddleBrownMulti

重量：410g

ショルダーストラップ付き(全長113cm)



高級感のあるレザー素材で、カジュアル、フォーマル、様々なシーンで活躍します。

年齢を問わずご使用いただけるので自分へのご褒美はもちろん、大切な方へのプレゼントにもオススメな商品です。



- ブランド: Marc Jacobs

- 色: オレンジ / ピンク

- 素材: 合成皮革

- デザイン: ロゴ付きファスナー



- ストラップ: チェーンストラップ / レザー調ストラップ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マークジェイコブス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Marc

Jacobs

スマホショルダーバッグ

オレンジ

ピンク