『美品 HEYNIヘイニ Luzinyルジニー【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 00時 20分に出品され05月07日 00時 20分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 HEYNIヘイニ Luzinyルジニー

本革2wayショルダーバッグ

カラー トープ

定価 14900円



購入して3回ほど使用しました。

特に汚れ等ありません 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品 HEYNIヘイニ Luzinyルジニー