『エルメスケリーウォッチ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 17時 15分に出品され03月31日 17時 15分に終了予定です。即決価格は19,780円に設定されています。現在213件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド： エルメス/HERMES

モデル名： ケリーウォッチ

対象： レディース

文字盤色： レッド

ムーブメント：クォーツ



かなり前に購入した正規品です。

長い間使用していませんでした。



出品にあたり電池交換済みです。



大変申し訳ございませんが、

すり替え防止のため購入後の返品はお受けできません。

ご理解のほどお願いいたします。



付属品···写真にあるものが全てです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ エルメスケリーウォッチ