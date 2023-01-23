『たはらんど様専用 90s 旧タグ NIKE ACG 肉厚ダウンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 07時 28分に出品され03月29日 07時 28分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

NIKEのACGラインは、アウトドアと

ストリートスタイルを融合させた

高品質なアウターウェアを提供しています。



【デザインと機能性】

シンプルでありながらスタイリッシュな

黒のダウンジャケットは、寒い季節に最適です。

フルジッパー仕様。



【快適な着心地】

ダウン素材を使用しており、保温性に優れています。

寒い日でも快適に過ごせる一着です。

ダウン90%

フェザー10%



先日購入しましたがサイズが合わなかったため

出品させていただきました

未使用ではありませんが

目立った汚れ等はございません。

チャックが閉めづらくなっています。

そのため値段交渉受け付けます



カラー···ブラック















素材(詰め物)···ダウン



身幅···58cm

着丈···68cm



トラブルを避けるため返品対応受け付けていません

理解ある方のみ購入よろしくお願い致します。



- ブランド: NIKE

- モデル: ACG

- 色: 黒

- ジッパー: フルジッパー

- ロゴ: 三角形のロゴ



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ナイキエィシージー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ たはらんど様専用

90s

旧タグ

NIKE

ACG

肉厚ダウンジャケット