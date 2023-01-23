『ユウマインド サプリトリーツ グルコサミン+コンドロイチン 32枚【12個セット】犬用おやつ サプリメント ドッグフード 関節 股関節 骨の健康 国産【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 02時 43分に出品され03月25日 02時 43分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 愛犬の股関節の健康に。サプリメント会社がつくったサプリトリーツです



お散歩大好きなわんちゃんを応援する定番のグルコサミン、コンドロイチンをしっかりと配合

加齢・肥満・フローリング生活などですり減った関節の軟骨成分をサポートする愛犬のためのカラダにやさしいトリーツです

高齢犬はもちろん、元気で飛び回るワンちゃんにも是非お勧めします。

N-アセチルグルコサミン120mg配合/2枚