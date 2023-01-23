『【専用商品】lumier WOOL TOUCH LONG COAT チャコール【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 13時 47分に出品され04月25日 13時 47分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ylbmlさま









【美品】



lumier リュミエ

lumier × YUKKO



MA-1 WOOL TOUCH LONG COAT

ロングコート



チャコール



ゆったりしたサイズ感で

ポケットや凝ったデザインが沢山の

とっても素敵なコートです



首のリブは取り外しも可能

ノーカラーコートにもなります

シックなカラーでどんなお洋服にも合わせやすく、1枚で主役級なアウター





○サイズ○

着丈 115

身幅 62

肩幅 62

袖丈 49





目立つキズ汚れなく、着用感を感じられない程とても綺麗な状態です



中古品となります、ご理解の上ご検討

宜しくお願い申し上げます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アメリヴィンテージ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【専用商品】lumier



WOOL

TOUCH

LONG

COAT

チャコール