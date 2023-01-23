『イシュタル リュック ブレッド B4収納 メンズ ブラウン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 20時 33分に出品され04月16日 20時 33分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イシュタル リュック ブレッド B4収納 メンズ ブラウン



【商品説明】

・ソール素材または裏地: ポリエステル

・タテ44cmxヨコ31cmxマチ17cm

・ポケットの数:12(外側5/内側7)

・付属ポーチ:タテ16cmxヨコ21.5cmxマチ2.5cm/重量:40g

・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ネオプレーンXポリエステルXPU合皮付属

・重量:1100g



【サイズ】

高さ : 10.16 cm

横幅 : 38.61 cm

奥行 : 53.09 cm

重量 : 1.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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