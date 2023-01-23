『タグ付き新品未使用 HOBBS LONDON ホッブス ロング ワンピース【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 00時 24分に出品され03月23日 00時 24分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HOBBS LONDON ホッブス ロンドン ロング ワンピースです



サイズ UK8 US4

着丈 約116センチ

身幅 約44センチ

ウエスト約36センチ

リボンベルト 約170センチ



レーヨン 100

裏地 ポリエステル100



ネイビー×イエロー系の幾何学模様





タグ付きの未使用ですのでキレイな状態です

キャサリン妃ご愛用のHOBBS LONDON は

スカートのシルエットが美しいです

甘めのシルエットですが身頃に縦ラインに入ったネイビーのトリミングでスッキリとした印象を受けます

サラッとした素材で今の季節にぴったりです

よろしくお願いいたします！



シルエット···フレア 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ホッブス

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ タグ付き新品未使用 HOBBS

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