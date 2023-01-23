『豪華振袖 舞花文 暈し染め 銀彩 逸品 お見合い 結婚式の出席 成人式 送料無料【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 09時 48分に出品され03月30日 09時 48分に終了予定です。即決価格は12,987円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 豪華振袖 舞花文 暈し染め 銀彩 逸品



サイズ

身丈 164.5cm（肩から）

裄丈 66.5cm

袖丈 98.5cm

袖幅 34cm

前幅 23.5cm

後幅 28.5cm



着物縫いこみ

内揚げ 0cm



裄

お袖側 約0cm 身頃側 約2cm



《 サイズについてはこちら 》

商品詳細

【正絹】

大変上質な逸品になります。

ぜひお手入れをされてお召しになられてはいかがでしょうか。

お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？



カラー...パープル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 豪華振袖 舞花文 暈し染め 銀彩 逸品

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