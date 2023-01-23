『豪華振袖 舞花文 暈し染め 銀彩 逸品 お見合い 結婚式の出席 成人式 送料無料【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 09時 48分に出品され03月30日 09時 48分に終了予定です。即決価格は12,987円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
5784◆アンティーク着物袷織物黒に紫黄色青緑矢絣縦縞粋mannish大正浪漫
¥ 11180
411w1〇色打掛 金糸 刺繍 鶴 御所車 結婚式 ブライダル お色直し〇美品
¥ 14350
紬小紋＊袷着物 バチ衿 縦縞に毬模様 黒紺色 正絹 街着やお稽古着に＊10TA2
¥ 10842
正絹京友禅染小紋着尺反物 ミントブルー地花蔓更紗文 新品 丹後ちりめん生地使用
¥ 14000
小紋 フルセット 着物 正絹 高島屋 更紗模様 紬の帯 G7
¥ 9737
丹後縮緬 合わせ 正絹 小紋 ミントグリーン ウサギ 絞り
¥ 14000
正絹 振袖 着物 未仕立て リメイク 仮絵羽 新品 絹 地紋 ミントブルー
¥ 7722
ちばにゃん様専用正絹型染め万筋文様江戸小紋墨色系 裄丈68cm /身丈159cm
¥ 7644
ブランド振袖 ポリエステル振袖 洗える振袖 キスミス
¥ 8970
付け下げ 花車 牡丹 梅 菊 裏地大きなシミ有 裄65 身丈157.5 袖52
¥ 9230
着物 単衣 南天と花の刺繍 オフ白に赤 コットン きもの コットンレース 木綿
¥ 23970
厳選◆最高級総絞り染◆振袖◆東京ますいわ屋◆ます美ガード◆裄63.5丈150
¥ 11824
【未使用】蘇州刺繍 留袖 未仕立 仮絵羽 着物 正絹 浜ちりめん
¥ 116160
浴衣ジェンヌ 刺繍レース浴衣 総レース浴衣 くすみピンク×白刺繍レース
¥ 16500
無地正絹 奄美大島泥染 赤塚次男作
¥ 17550
121 袋帯 全通 正絹 丸柄 個性的 巾31.5 長さ4m30 吾
¥ 9685
98 袋帯 組紐織り ミルキーカラー パステルカラー 正絹 silk 重
¥ 13950
新品洗える着物反物(ポリエステル)
¥ 9984
落札価格12987円
626 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！