『kolor カラー クレイジーパターンニット マルチカラー 20aw 2【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 06時 18分に出品され03月05日 06時 18分に終了予定です。即決価格は14,080円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 kolor カラー ニット クレイジーパターンニット セーター マルチカラー チェック 2 M ウール モヘア 20AW 20WCL-N01303 ユニセックス アーガイル

ドメスティックブランド ドメブラ y2k grunge archive unknown 個性 ドッキング sacai サカイ

ダンボールニット クレイジー crazy knit sweater

カラフル タータンチェック 総柄 柄 モード コア



カラー···マルチカラー、ブラック、レッド、グリーン、オレンジ、グレー、

柄・デザイン···その他

ジップ・ボタン···ボタン（一部）

フード···フードなし

季節感···春・秋・冬



サイズ2（M相当）平置き実寸

身幅47cm 袖丈76cm 着丈64cm タートルネック 20cm



kolorのクレイジーパターンニットで切り替えがとてもおしゃれです。目立った汚れや傷（ほつれなど）はなくまだまだ着用いただけます。



素材

ウール77% モヘア14% ナイロン7% ポリエステル2%



購入先 リサイクルショップ

大手リサイクルショップにて真贋鑑定済みです。

ブランド品に関しましてはすり替え防止の為返品の対応は致しませんのでよくご検討の上ご購入いただきますようお願い致します。

サイズが合わなかったため出品させて頂きました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: カラー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ kolor

カラー

クレイジーパターンニット

マルチカラー



20aw

2