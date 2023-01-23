『Pt900 血赤珊瑚 ダイヤ付 ピアス 高知県土佐沖産【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 07時 17分に出品され04月22日 07時 17分に終了予定です。即決価格は12,950円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚠️小さめな血赤珊瑚の商品です。

記載のサイズや比較写真をよくご確認の上ご購入下さいませ。





☆コメントなし即購入OKです。

★お値引き不可です。





⭐️高知県土佐沖産の血赤珊瑚を使用しております。

⭐️充填処理は行なっておりません。





☆《新品未使用》Pt900 血赤珊瑚 オーバルカボション ダイヤ付ピアスです。



☆艶感のある深い赤色のふっくらとした血赤珊瑚にパッと目を引く大きさのダイヤモンドの輝きを添える事で華やかで大人の女性に似合うジュエリーに仕上げました。



☆こちらのお品物は爪のないタイプの珊瑚の枠で多く見られる小さな丸いお皿に珊瑚がついている商品と違い、ほぼ珊瑚と同じ位の大きさの受け皿でしっかり珊瑚をつけたこだわりのデザインです。





♡ほかの珊瑚をお探し方は

こちらから→ #テクちゃん珊瑚



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《商品詳細》



※ Pt900の金性刻印あり《写真参照》



※ 全長約8.7㎜位(サンゴの個体により変化)



※ 血赤サンゴ6×4 0.53ct

※ 血赤サンゴ6×4 0.54ct 《写真参照》



※ダイヤ 1石 0.02ct/片側《写真参照》



※ ポスト 線径0.65㎜ 長さ9㎜



※シリコンキャッチ付



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《注意事項》



★本物のプラチナを使用していますので安心してお使いいただけます。



★天然珊瑚の特性上 「フ」と言われる白い模様や「ス」と言われる穴などが入る場合があります。又、カットや形や大きさが均一ではありません。天然珊瑚の魅力をご理解いただければ幸いです。



★画像の色合いにつきましては、細心の注意を払っていますが、実物のものとは多少違う場合がございます。

また、お使いのモニターによっては見え方が異なる場合がございます。予めご了承ください。









#さんご

#珊瑚

#サンゴ

#血赤珊瑚

#ダイヤモンド

Pt900 Pt950 Pt850

ピアス 形···キャッチ・スタッド

材質···プラチナ

装飾···珊瑚 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ Pt900

血赤珊瑚

ダイヤ付

ピアス

高知県土佐沖産