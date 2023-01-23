『Pt900 血赤珊瑚 ダイヤ付 ピアス 高知県土佐沖産【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 07時 17分に出品され04月22日 07時 17分に終了予定です。即決価格は12,950円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|新品、未使用
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¥ 9344
断捨離 MK ミッシェルクラン デザイン リング 指輪 MICHEL KLEIN
¥ 7643
❤チロル様専用❤K18 イエローゴールド ハートフルエタニティ リング
¥ 10400
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¥ 5599999
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¥ 10764
ティファニー シグネチャー ダイヤ クロス ピアス ヴィンテージ
¥ 48360
★新品未使用 ルイビトン LOUIS VUITTON ネックレス ゴールド
¥ 7800
Tiffany & Co. ティファニー ゴールド アップルK18 ネックレス
¥ 24112
agete ピアス サファイア K14、K18
¥ 11700
Vivienne Westwood パールドロップピアス ゴールド
¥ 16720
遺品整理アクセサリー 14KT 925 18k刻印あり 翡翠 珊瑚 パール
¥ 11500
Juvelia カイヤナイト リング
¥ 8580
美品 ★BURBERRY★ イヤリング オーバル ストーン ゴールド グリーン
¥ 12337
Baccarat バカラ フルール・ドゥ・プシデリックリング
¥ 9750
VALENTINO Vロゴストーンロングチェーンピアス ゴールド キラキラ
¥ 7020
リターントゥティファニー ネックレス
¥ 10920
ティファニー フック＆アイ ゴールド ブレスレット 750 K18 YO242B
¥ 10850
✨本家仕様✨リリークラスターネックレス✨刻印！ハリーウィンストン好き
¥ 12250
落札価格12950円
52 入札履歴
終了
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