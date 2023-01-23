『✨バーバリー BURBERRY✨ショルダーバッグ ナイロン ノバチェック 黒【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 16時 04分に出品され03月23日 16時 04分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品説明

✔ブランド : バーバリー BURBERRY

✔種類 : ショルダーバッグ ボディバッグ

クロスボディ

✔カラー : ブラック 黒

✔サイズ : 縦 約22cm

横 約28.5cm

厚さ 約7cm

ショルダー長さ 約109cm（調整可）

✔オープンポケット×4

✔カードポケット×4

✔ファスナーポケット×3

✔付属品なし



■状態について

✔コバ傷みあり。

✔ノバチェック柄くっきり✨

✔大きな傷・大きな汚れなし✨

✔大きな型崩れもなく、綺麗な形✨

✔スムーズなファースナー開閉✨

✔全てのポケット剥がれなし✨



※ 商品の状態はできる限り明確にお伝えしていきますが、見落としている場合があるかもしれません。USED品をご理解の上でご購入お願い致します。完璧なものを求める方のご購入をご遠慮願います。

※クリーニング・リペアを行っておりますので、お手元に届きましたら気持ちよくお使いいただけると思います✨



■購入場所

ヤフーオークション ストア

※真贋鑑定済み



★取り扱いの品物に関して★

品物は中古品になります。使用感や記載しきれない小さな傷や汚れはありますので気になる箇所がありましたらコメントくださいませq(^-^q)



あくまで中古品になります。新品同様の状態を求める方、神経質な方は購入をご遠慮いただきますようお願いしますm(__)m



良いご縁がありますように(^^)

最後までご覧いただきありがとうございました♪



#タケ出品一覧 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ✨バーバリー

BURBERRY✨ショルダーバッグ

ナイロン

ノバチェック

黒