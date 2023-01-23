『エムプルミエ スプリングコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 14時 31分に出品され03月30日 14時 31分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある中からご覧いただきありがとうございます。





エムプルミエの上品なスプリングコート。



ノーカラーで定番のシルエットなのでオケージョンや通勤にも使いやすです。卒業式や入学式、結婚式などにもふさわしい素敵なデザインです。







シンプルなデザインだからこそツイード素材の華やかなジャケットとも相性が良く、目立ちすぎないエレガンスな印象に。



軽い着心地が特徴で、脱いで手に持つ際にもコンパクトに畳んで頂けます。



コートと同素材のウエストベルト付きなので、シンプルなデザインの中にもさりげない女性らしさを演出してくれます。



ネイビーで統一したコーディネートは、落ち着いた雰囲気ながらも女性らしい佇まいです。





★サイズ



着丈：約103cm

袖丈：約58cm

身幅：約46cm

肩幅：約35cm



★状態

特に目立つダメージなくきれいな状態です。

中古品のためご理解いただける方のみお願い致します。



★カラー

ダークネイビー



定価 ¥44,100



サイズに関しましては素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください。



着丈···ロング

柄・デザイン···無地

フード···フードなし

季節感···春、秋





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着丈···ロング



柄・デザイン···無地



季節感···春、秋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: エムプルミエブラック

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ エムプルミエ スプリングコート