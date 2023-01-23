『PEANUTS トートバッグ 黒 小さめ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 01時 03分に出品され04月11日 01時 03分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

PEANUTSのトートバッグは、シンプルでありながら可愛らしいデザインが特徴です。黒のキャンバス素材で、日常使いに最適です。



【デザイン】

スナップボタン付きで、使いやすさを考慮した設計。小さめのサイズ感が、ちょっとしたお出かけにぴったりです。



【スタイル】

他にも、黒のオーバーオールやネイビーのプリーツシャツと合わせて、カジュアルなスタイルを楽しむことができます。



- ブランド: PEANUTS

- 色: 黒

- 素材: キャンバス

- サイズ: 小さめ

- デザイン: トートバッグ

- 特徴: スナップボタン付き

- 色: 黒

- デザイン: オーバーオール

- 色: ネイビー

- デザイン: プリーツシャツ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズファッション小物>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用