『エムズグレイシーレース裾ウールワンピース38【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 16時 05分に出品され03月09日 16時 05分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【エレガントなデザイン】

このワンピースは、黒のシンプルなデザインに美しいレースの裾が特徴です。エレガントな印象を与え、特別な場面にもぴったりです。



【快適な着心地】

長袖のデザインで、季節を問わず着用できるため、様々なシーンで活躍します。背面ファスナー付きで、着脱も簡単です。



【多用途】

カジュアルな日常使いから、フォーマルなイベントまで幅広く対応できるスタイルです。



- 色: 黒

- 袖の長さ: 長袖

- デザイン: レースの裾

- スタイル: Aライン

- ファスナー: 背面ファスナー

身幅４２㎝

着丈９３㎝

肩幅３６㎝

袖丈５５㎝



カラー···ブラック



柄···無地



シルエット···フレア



季節···秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エムズグレイシー

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ エムズグレイシーレース裾ウールワンピース38