『ディズニーストア アリエル ときめきマーメイド【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 20時 50分に出品され03月05日 20時 50分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ディズニーストア

アリエル ときめきマーメイド



▶︎即購入可

▶︎バラ売り不可

▶︎まとめ買い歓迎



新品未使用タグ付き

香港ディズニーランドで購入しています。



※白のTシャツは着用していませんが、襟部分に黄色の汚れが付着しています。(写真8枚目)



Tシャツのサイズの詳細写真をご参照ください。両方ともレディースLサイズです。



帽子はリバーシブルです。





◆梱包について：

緩衝材にて保護し、ダンボールまたは袋にて発送致します。

家にある物で対応しますのでご了承ください。



◆発送について：

発送までの日数を1～2日としておりますが、お時間をいただくこともございますので予めご了承ください。

お急ぎの方は購入前にコメントお願いいたします。



基本的に普通郵便またはらくらくメルカリ便で発送しております。それ以外をご希望の方は購入前にコメントお願いいたします。



◆注意点：

十分注意していますが、猫を飼っているため毛が付いている可能性があります。

神経質な方や猫アレルギーの方はご遠慮ください。

喫煙者はございません。



あくまで中古品です。ご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。



◆購入前にプロフィールをご覧下さい。







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リバーシブル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ディズニーストア

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