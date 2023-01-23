『jerzees 企業ロゴ ジャージーズロゴ ビンテージ スエット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 16時 58分に出品され03月08日 16時 58分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 あの古着屋でよく見るロゴ



jerzeesのタグをそのままプリントされた

珍しい品です。



古着好きなら一度は見るタグですので

インパクト大ですね。



レアです！



サイズもLにて、状態もいいです！



身幅58cm

着丈70cm

袖丈58cm

肩幅60cm

誤差ご了承下さい



ビンスエ

ビンテージスエット

菅田将暉 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ jerzees

企業ロゴ

ジャージーズロゴ

ビンテージ

スエット